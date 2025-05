Parlamento da Hungria aprova saída do país do TPI - Governo húngaro toma decisão após mandado de prisão contra o premiê israelense Benjamin Netanyahu. País será o único membro da União Europeia e o terceiro signatário a deixar o tribunal desde sua criação.O Parlamento da Hungria aprovou nesta terça-feira (20/05) a saída do país do Tribunal Penal Internacional(TPI), que classificou como "politicamente motivado".

Com a decisão, a Hungria se torna o terceiro país a deixar o tribunal desde sua fundação sob o Estatuto de Roma, em 1998, seguindo o movimento de Burundi e Filipinas.

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, já haviaanunciado a saída no mês passado, durante a visita do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.