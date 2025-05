Polícia francesa encontra por acaso busto roubado de Jim Morrison

O busto do cantor e letrista da banda de rock The Doors havia sido colocado em seu túmulo em 1981 para comemorar o décimo aniversário da morte do músico. Sete anos depois, foi roubado.

A escultura foi criada pelo artista croata Mladen Mikulin e foi roubada durante a noite, sem que os ladrões deixassem pistas. À época do roubo, a escultura, que pesa mais de 100 quilos, já que estava toda grafitada e sem o nariz.

Mas ainda não está claro se agora a escultura vai voltar para o seu lugar original. Benoît Gallot, curador do cemitério Père-Lachaise, disse ao jornal Le Figaro: "A polícia não entrou em contato conosco, então não sei se o busto nos será devolvido".

Morte cercada de mistério

Morrison, figura icônica do grupo The Doors, morreu em Paris em 1971, aos 27 anos. Até hoje fãs de rock visitam o túmulo dele, um dos mais famosos do cemitério Père Lachaise, onde também repousam muitos outros famosos, como Oscar Wilde, Frédéric Chopin, Yves Montnad, Édith Piaf e Sarah Bernhardt.

As circunstâncias exatas da morte do cantor ainda são cercadas de mistério. A maioria dos relatos iniciais afirmava que ele morreu de parada cardíaca em sua banheira.