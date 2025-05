Por que as ondas de calor são desastres negligenciados - Evento extremo já causou milhares de mortes no Brasil, mas ainda carece de estudos, sistemas de alerta e medidas de adaptação nas cidades.As ondas de calor aumentaram no Brasil nos últimos anos e devem se tornar mais intensas no futuro, segundo um estudo recente da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que mostra que os bloqueios atmosféricos, que impedem a chegada de frentes frias e geram esse fenômeno, podem se tornar dez vezes mais potentes até 2071.

As ondas de calor são descritas por pesquisadores como desastres negligenciados e até mesmo como assassinas silenciosas, já que não deixam rastro de destruição como tempestades ou incêndios florestais. Esses eventos extremos, intensificados pelas mudanças climáticas, já causaram milhares de mortes no Brasil, afetando principalmente os idosos, os pretos e pardos e as mulheres.

Segundo um relatório do World Weather Attribution (WWA) publicado no fim do ano passado, as ondas de calor são o tipo de evento extremo mais mortal. O perigo das altas temperaturas, no entanto, é muitas vezes subnotificado e subestimado.