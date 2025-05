Quão grave é o problema do extremismo de direita nas Forças Armadas alemãs?

De modo geral, o estudo traz notícias positivas, especialmente porque a Bundeswehr tem sido afligida nos últimos anos por casos bem documentados de redes de extrema direita e conspirações terroristas envolvendo membros das Forças Armadas.

Em 2022, um tenente da Bundeswehr chamado Franco A. foi condenado após planejar um ato que "ameaçava a segurança do Estado" enquanto se passava por um refugiado sírio.

Em 2017, foi descoberta que uma rede nacional de sobrevivencialistas armados suspeitos de planejar um golpe militar que incluía vários soldados da ativa e da reserva. Alguns meios de comunicação alemães chegaram a falar de um "Exército paralelo" dentro da Bundeswehr, que teria sido ignorado pelo Serviço de Contrainteligência Militar da Alemanha (MAD).

O que esperar de uma pesquisa voluntária?

"Sim, eu diria que o estudo oferece um certo alívio", disse um dos autores da pesquisa, Markus Steinbrecher, à DW. "Mas se extrapolarmos a porcentagem – 0,4% –, teoricamente ainda temos um número alto de três dígitos de pessoas no Exército com opiniões extremistas."

Isso coincide em grande parte com os números do MAD. As estatísticas do Ministério da Defesa indicam que, em 2023, o MAD investigou 1.049 casos de suspeita de extremismo nas Forças Armadas, dos quais 776 eram de direita, 22 de esquerda e 51 islâmicos. A Bundeswehr emprega atualmente pouco mais de 260.000 pessoas, incluindo 180.000 soldados e 80.000 civis.