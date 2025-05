Reino Unido sanciona Israel por ofensiva militar "indefensável" em Gaza - Britânicos suspendem negociações de acordo de livre comércio e convocam embaixadora israelense. Governo do Reino Unido ainda anunciou restrições financeiras e de trânsito para colonos que ocupam Cisjordânia.Após avisar que tomaria "ações concretas" contra a escalada das operações israelenses em Gaza, o Reino Unido interrompeu nesta terça-feira (20/05) as negociações sobre um acordo de livre comércio com Israel, convocou o embaixador do país para prestar esclarecimentos e impôs novas sanções contra colonos da Cisjordânia.

Em um discurso inflamado no parlamento britânico, o ministro das Relações Exteriores britânico, David Lammy, acusou o governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de "ações e retórica flagrantes" em relação à ofensiva militar no território palestino.

"O mundo está julgando, a história os julgará. Bloquear a ajuda, expandir a guerra, ignorar as preocupações de seus amigos e parceiros. Isso é indefensável e precisa acabar", disse ele.