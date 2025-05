União Europeia suspende sanções econômicas contra a Síria

Entretanto, nem todas as sanções da UE serão suspensas. Indivíduos e organizações com conexões com o regime de Bashar al-Assad, bem como os responsáveis por repressão brutal e violações dos direitos humanos, permanecerão sob sanção.

A UE também manterá suas restrições de exportação de armas, bens e tecnologias que forem usados para alimentar conflitos internos. O bloco ainda "adotará medidas restritivas adicionais contra violadores dos direitos humanos e aqueles que estão alimentando a instabilidade na Síria", disse o comunicado.

O presidente dos EUA, Donald Trump, também prometeu levantar as sanções contra a Síria.

O ministro das Relações Exteriores da Síria, Assad al-Shibani, disse em X que a decisão da UE reforçaria a segurança e a estabilidade da Síria.

"O governo sírio está pronto para aumentar os laços de colaboração com empresas e investidores europeus, promovendo um ambiente propício à revitalização econômica e ao desenvolvimento sustentável", disse o ministério.

Preocupação sobre rumos do novo governo