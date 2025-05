Alemanha desmantela célula terrorista de extrema direita - Operação prende cinco jovens que têm entre 14 e 18 anos, segundo as autoridades. Grupo de extrema direita planejou e executou atentados contra solicitantes de refúgio e opositores políticos.O Ministério Público da Alemanha anunciou nesta quarta-feira (21/05) o desmantelamento de uma célula terrorista de extremistas de direita e a detenção de cinco pessoas acusadas de planejar e executar atentados contra solicitantes de refúgio e opositores políticos.

Segundo o Ministério Público, os detidos pertencem a uma organização terrorista de extrema direita fundada "no máximo em meados de abril de 2024" com o objetivo de "provocar o colapso do sistema democrático na República Federal da Alemanha através de atos de violência dirigidos principalmente contra migrantes e opositores políticos".

A ministra da Justiça, Stefanie Hubig, disse ser "especialmente chocante" que todos os detidos nesta quarta-feira fossem menores de idade no momento da fundação do grupo. Segundo as autoridades alemãs, os presos têm entre 14 e 18 anos e são cidadãos alemães.