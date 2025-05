Banalização da biometria no Brasil aumenta risco de fraudes

"A biometria é o novo nome e CPF", pontua Fabro Steibel, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS). Segundo ele, o reconhecimento facial torna o acesso mais barato e fácil a uma série de serviços e direitos, o que explica a velocidade de adoção por uma série de empresas no país.

Cláudio Oliveira, auxiliar administrativo aposentado, tem um certo receio com a tecnologia, cada vez mais presente em sua rotina, mas crê que o reconhecimento facial é uma ferramenta útil. "Já fiz em dois bancos, apenas com pessoas de minha confiança. Confesso que fiquei receoso quando tive que fazer na loja da minha operadora de celular. Mas a tecnologia, praticamente, nos obriga a aceitar", afirma.

Promessa de segurança?

Grande parte da adoção do reconhecimento facial ocorre com a promessa de aumentar a segurança, o que tende a ganhar importante apoio popular na América Latina, acima da preocupação com dados e privacidade.

Em estádios de futebol, a adesão foi ampla no Brasil, com a promessa de impedir a entrada de indivíduos com histórico de comportamento perigoso e dificultar a revenda de ingressos pelos cambistas. A partir de junho de 2025, arenas com mais de 20 mil lugares serão obrigadas a utilizar a biometria facial como forma de controle de acesso, o que já vem sendo adotado pela maior parte das principais equipes brasileiras.

Se a adesão vem avançando em uma série de espaços, para os golpistas, ela foi ainda mais rápida. Em janeiro deste ano, o país registrou uma alta de 41,6% no número de tentativas fraudes em relação ao mesmo período de 2024. As envolvendo tecnologias de autenticação biométrica e análise documental foram responsáveis por 44% dos casos.