Campanha resgata roupas descartadas no deserto do Atacama

A cofundadora do Desierto Vestido destaca o componente colaborativo e a troca de conhecimentos no âmbito da iniciativa, na qual "nossos aliados foram nossos guias e professores e nos ensinaram muito sobre a criação de projetos e nós sobre os problemas do fast fashion e as consequências do setor".

Nesse sentido, a entidade chilena esteve envolvida em todo o processo, desde a busca, a restauração e o reparo das peças de vestuário até a criação e o registro da mensagem da campanha. "Queríamos deixar uma mensagem que causasse impacto no mundo, e conseguimos", diz.

Da passarela à loja

Esta é a segunda campanha da entidade chilena com a empresa brasileira, cuja colaboração começou há algum tempo. "Todos os anos escolhemos entidades para trabalhar em projetos de comunicação sem custo, é a nossa forma de exercitar a criatividade em todo o seu potencial, dando visibilidade e apoiando causas relevantes para a sociedade. No final de 2022, por meio do Fashion Revolution Brasil, que é uma entidade global que trabalha pelo ativismo da moda sustentável em todo o mundo, conhecemos o Desierto Vestido e decidimos fazer o primeiro projeto de comunicação com eles em 2023: um desfile de moda a céu aberto com looks feitos a partir de peças recolhidas do aterro sanitário", lembra Paula Lagrotta, chefe de estratégia da Artplan.

Chamado de Atacama Fashion Week e simulando uma "Semana da Moda" profissional, esse foi o germe da próxima campanha deste ano.

"Nos chamou muito a atenção o fato de que as pessoas comuns, os consumidores, no dia a dia, ficavam bastante curiosos e impressionados com o fato de que peças novas, ainda com a etiqueta original, podem estar no meio da areia do deserto e não serem usadas por ninguém, e foi aí que nasceu a ideia para o ano seguinte", lembra, ressaltando que a ideia é "fazer com que as pessoas participem desse absurdo usando a mesma lógica da moda, que é gerar desejo pelas peças".