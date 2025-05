[Coluna] COP30 em Belém: oportunidade ou mais do mesmo?

Enquanto isso, a cidade está se embelezando com grandes empreendimentos que têm pouco a ver com a proteção climática. A cidade está aproveitando os quase cinco bilhões de reais do governo federal para, por exemplo, criar uma paisagem de parque ao longo do canal da Doca, um canal de esgoto ao ar livre que passa pelo bairro rico do Umarizal.

Construir é, sem dúvida, o método mais popular de todo prefeito brasileiro para gastar dinheiro público. As obras deixam os empreiteiros felizes. Além disso, são visíveis e, assim, mais atrativas para as campanhas eleitorais do que investimentos em educação ou saúde, cujos efeitos positivos muitas vezes só aparecem a médio e longo prazo. Claro, é possível também valorizar alguns bairros, geralmente os dos já privilegiados.

Críticas

Uma crítica em Belém é que o canal da Doca, que vem sendo limpo e dragado, está tendo o seu lamaçal e entulho depositados justamente em frente à Vila da Barca, um dos maiores bairros de palafitas da América Latina, com mais de 7.000 habitantes. Estive na Vila da Barca e conversei com moradores. Eles reclamam da falta de um sistema de esgoto, moram praticamente em cima de uma imensa fossa. Além disso, falta água potável e a coleta de lixo quase não ocorre.

Portanto, parece um deboche que, justamente diante da favela, será construída uma estação de bombeamento (apresentada como um projeto da COP30) para desviar os esgotos do bairro rico de Umarizal. Os moradores da Vila da Barca reclamam de não serem incluídos nos processos decisórios dos projetos que os afetam diretamente. É típico do modo de governar no Brasil. Para os ricos, constrói-se e melhora-se, para os pobres, nem se pergunta o que eles precisam.

André Godinho é o secretário extraordinário de Belém para a COP30 e responsável pelos grandes projetos de infraestrutura. Ele afirma que Belém não é perfeita e não se apresentará como perfeita, mas que finalmente algo está sendo feito na cidade, após décadas de negligência.