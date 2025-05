Conselho econômico alemão reduz previsão de crescimento

Soma-se a isso o efeito das tarifas de importação impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump. A economista e membro do Conselho Veronika Grimm avalia que, no geral, há "grande incerteza sobre a futura direção da política comercial dos EUA".

"Mesmo que as tarifas sejam de fato reduzidas, que Trump tenha sucesso com sua 'economia de acordos', os países simplesmente negociem e as tarifas não sejam tão altas, ele [Trump] conseguiu introduzir uma enorme incerteza no sistema", disse a economista Ulrike Malmendier, que também integra o colegiado.

No cenário doméstico, os economistas citam "extensas exigências burocráticas" e "longos procedimentos de aprovação" como sendo os principais obstáculos, juntamente com outros desafios enfrentados pela economia alemã como o abandono gradual dos combustíveis fósseis, o envelhecimento da sociedade e a disseminação da inteligência artificial.

Novo impulso apenas em 2026

O pacote de gastos aprovado em março pelo governo federal, que inclui um fundo especial de 500 bilhões de euros (R$ 3,2 trilhões) para investimentos em infraestrutura e remove em grande parte os investimentos em defesa das regras que limitam os empréstimos, dá alguma esperanças aos economistas.

A partir de 2026, os novos fundos deverão estimular os investimentos em construção e equipamentos, assim como os gastos do governo, afirmou o Conselho, prevendo um crescimento de 1,0% no próximo ano.