Estrangeiros na Alemanha pagam aluguel mais caro que os cidadãos do país - Diferença média com valor pago por alemães no aluguel de imóveis chega a quase 10%, segundo órgão de estatísticas do país. Tamanho do apartamento ajuda a explicar disparidade, que varia conforme cidade.Os estrangeiros na Alemanha pagam, em média, quase 10% a mais que os alemães pelo aluguel de apartamentos no país, segundo mostraram dados divulgados pelo Departamento Federal de Estatísticas (Destatis) nesta quarta-feira (21/05).

Cidadãos de outras nacionalidadespagaram 7,75 euros (Cerca de R$ 50) por metro quadrado conforme cálculos baseados no Censo mais recente, de 2022. O valor é 9,5% maior que a média desembolsada pelos alemães.

Entretanto, nas grandes cidades, que normalmente concentram mais estrangeiros, essa média foi notavelmente mais alta. Por exemplo, entre as principais cidades, Munique teve a maior média de aluguel, com 12,89 euros por metro quadrado, seguida por Frankfurt (10,58 euros), Stuttgart (10,39 euros) e Heidelberg (10,02 euros). A média de Berlim foi de 7,67 euros por metro quadrado, o que a coloca na faixa intermediária entre as principais cidades.