Macacos-prego sequestram filhotes de bugios por tédio - Pesquisadores descobriram comportamento estranho ao analisar imagens feitas numa ilha do Panamá. Inicialmente, pensaram em se tratar de um caso de adoção.A vida é terrivelmente tediosa em Jicarón, ao menos para os macacos-prego. Não há humanos vivendo na ilha, localizada no Parque Nacional Coiba, no Panamá, tampouco predadores ou inimigos. Alimentos são abundantes e a concorrência é pouca. O único desafio é conseguir quebrar de alguma forma a casca dura das nozes e frutos do mar.

Os macacos-prego-de-cara-branca do Panamá (Cebus capucinus imitator), porém, encontraram uma solução criativa para isso. Eles quebram as nozes com ferramentas de pedra. No intuito de investigar mais a fundo esse fenômeno, pesquisadores foram à ilha em 2017 e instalaram 85 câmeras.

Ao assistir as imagens em 2022, Zoë Goldsborough, do Instituto Max Planck de Comportamento Animal, na Alemanha, notou que um jovem macho da espécie carregava um bebê nas costas, mas o filhote era de um bugio.