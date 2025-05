Militares israelenses disparam contra delegação de diplomatas

"Condenamos esse ato imprudente do exército israelense, especialmente no momento em que ele deu à delegação diplomática uma impressão da vida que o povo palestino está vivendo", disse Ahmad al-Deek, conselheiro político do Ministério das Relações Exteriores palestino, que informou estar liderando a delegação.

Pressão internacional

O incidente aconteceu em meio à intensificação dos ataques de Israel ao outro território palestino, a Faixa de Gaza, e à pressão internacional crescente para um acordo que ponha fim à guerra. Israel retomou suas operações em todo o território palestino em 18 março, rompendo dois meses de cessar-fogo, e desde então impôs um bloqueio ao enclave, agravando a situação já crítica de milhões de palestinos.

Desde o fim do cessar-fogo, pelo menos 3.509 pessoas em Gaza foram mortas, elevando o número total de mortos na guerra para 53.655, de acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo grupo Hamas.

Israel informou ter liberado a entrada de 93 caminhões com comida e medicamentos na terça-feira, mas enfrentou acusações de que a quantidade estava muito aquém do necessário e não pôde ser distribuída. As Nações Unidas informaram nesta quarta que a ajuda estava sendo retida.

Houve ainda manifestação de grupos de ultradireita israelenses perto da passagem de fronteira de Kerem Shalom para tentar bloquear a entrada dos caminhões com ajuda humanitária, que foram confrontados por grupos pró-palestinos.