Ministro japonês da Agricultura renuncia após gafe sobre não precisar comprar arroz - Em meio à alta de preços de alimentos, Taku Et? declarou que nunca precisou comprar arroz porque o recebe de graça de apoiadores. Após enxurrada de críticas, ele entregou cargo de chefia da pasta da AgriculturaO ministro da Agricultura do Japão, Taku Et?, viu-se forçado a renunciar nesta quarta-feira (21/05) depois de declarar que nunca compra arroz porque o recebe como presente, em meio às dificuldades enfrentadas pela população com a elevação do preço desse alimento, muito usado na culinária japonesa.

No lugar de Taku Et?, o primeiro-ministro Shigeru Ishiba nomeou o ex-ministro do Meio Ambiente Shinjiro Koizumi, filho de um ex-primeiro-ministro, para liderar a pasta da Agricultura.

Os partidos da oposição haviam ameaçado apresentar uma moção de censura contra o governo se o ministro Taku Et? não renunciasse nesta quarta-feira. Et? foi o primeiro ministro a renunciar no governo de Ishiba, que começou em outubro e não tem maioria parlamentar.