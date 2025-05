"O Eternauta" amplia busca por desaparecidos na Argentina

Segundo Granada, desde o lançamento da série, em 30 de abril, até a última sexta-feira (16/05), a ONG recebeu seis vezes mais consultas de pessoas com dúvidas sobre a própria identidade, na comparação com mesmo período do ano passado. Já o número de pessoas que entraram em contato para fornecer informações sobre possíveis casos triplicou nesse intervalo.

Sucesso absoluto

A série acompanha a trajetória de Juan Salvo (Ricardo Darín), que, após uma nevasca tóxica produzir um cenário distópico em Buenos Aires, se torna viajante do tempo e do espaço em busca de sua família. Não é um relato histórico, mas um episódio na vida do autor aproximaria ficção da realidade: vinte anos após a publicação do quadrinho, ele teve destino semelhante ao dos personagens que concebeu.

"Há um espectador que está assistindo a uma série de ficção científica, mas por trás dela existe uma história familiar muito difícil e, embora a série não conte isso explicitamente, ele pode acabar descobrindo depois de assistir à série e descobrir quem é o autor e o que aconteceu com sua família durante a ditadura", afirma Granada.

O fenômeno contribuiu para o sucesso da série dirigida por Bruno Stagnaro, que alcançou o primeiro lugar entre as atrações da Netflix mais assistidas em vários países da América Latina e da Europa.

"Produções como essa nos permitem amplificar a mensagem", argumenta Giselle Tepper, representante da organização de direitos humanos H.I.J.O.S (Filhos e Filhas pela Identidade e Justiça contra o Esquecimento e o Silêncio).