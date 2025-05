Político ucraniano pró-Rússia é assassinado na Espanha

Opositor do atual presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, Portnov foi um dos mais importantes assessores de Yanukovych, que era próximo do regime de Vladimir Putin e que foi presidente da Ucrânia entre 2010 e 2014. Hoje, Yanukovych vive no exílio na Rússia, após fugir da Ucrânia em meio à onda de protestos que ficou conhecida como Euromaidan.

Portnov foi investigado por corrupção e violação de direitos humanos, tendo sido alvo de sanções por parte da União Europeia (UE) e dos Estados Unidos.

Queda de Yanukovych

Jurista de formação, Portnov foi um dos protagonistas da resposta do então governo ucraniano ao levante popular de 2014, contra a aproximação à Rússia, que ficou conhecido como a "revolta de Maidan".

Portnov teria se envolvido, de acordo com a imprensa ucraniana, na elaboração da legislação aprovada em 16 de janeiro de 2014 pelo parlamento ucraniano para conter os protestos de rua que começaram em novembro do ano anterior, quando Yanukovych decidira não assinar um acordo de associação com a UE para não desagradar a Rússia. À época, Yanukovych, conhecido pelo estilo de vida opulento e recorrentes acusações de corrupção, era denunciado por adversários como um "fantoche" de Putin.

Em novembro de 2013, Yanukovych havia anunciado a suspensão, por pressão de Moscou, do acordo de associação com a UE – dependente da aplicação de um pacote de medidas, incluindo privatizações e reforma das leis trabalhistas – justificando que ele prejudicaria a Ucrânia.