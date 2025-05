Trump faz "emboscada" contra presidente da África do Sul - Presidente dos EUA constrangiu sua contraparte sul-africana, Cyril Ramaphosa, durante visita à Casa Branca, apresentando provas falsas de que fazendeiros brancos estão sendo assassinados e perseguidos no país.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, humilhou publicamente o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, nesta quarta-feira (21/05), na Casa Branca, ao fazer alegações enganosas sobre um "genocídio branco" no país. A cena, acompanhada pela imprensa e transmitida ao vivo, lembra a "emboscada" feita em fevereiro contra o presidente ucraniano Volodimir Zelenski, acusado por Trump, na ocasião, de incitar uma "terceira guerra mundial".

Trump exigiu "explicações" de Ramaphosa sobre o destino de fazendeiros brancos na África do Sul, baseado no falso argumento de que houve apreensões de terras e assassinatos em massa de africâneres – minoria étnica branca, em grande parte descendente de colonos holandeses, alemães e franceses, que governou o país durante a era do apartheid, o brutal regime de segregação racial que vigorou de 1948 a 1994.

A reunião começou de forma cordial, com Ramaphosa e Trump trocando comentários sobre golfe. Os campeões sul-africanos Ernie Els e Retief Goosen estavam presentes como parte da delegação.