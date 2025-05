UE libera recursos para rádio após congelamento dos EUA - União Europeia anunciou o envio de 5,5 milhões de euros para salvar parte das operações da Radio Free Europe, após Donald Trump congelar repasses à emissora que teve papel histórico na Guerra Fria.A União Europeia liberou o envio de 5,5 milhões de euros (R$35,3 milhões) para apoiar a Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) depois que a emissora perdeu o financiamento público dos Estados Unidos.

A rádio está em crise desde março, quando o governo do presidente Donald Trump decidiu eliminar os repasses federais que lhe custeavam ao acusá-la de promover notícias com viés "liberal". Outro serviço afetado pela decisão de Trump foi a Voice of America (VOA), rádio internacional pública sediada em Washington e autorizada a operar exclusivamente fora do território americano.

Fundada durante a Guerra Fria, a RFE/RL opera há 75 anos, tendo nascido como uma ferramenta de "soft power" de Washington. Com sede em Praga, República Tcheca, ela transmite em 27 idiomas em 23 países, do Leste Europeu, Ásia Central e Oriente Médio, sobretudo em lugares onde a mídia independente está sob ameaça.