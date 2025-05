UE revisará laços comerciais com Israel por situação em Gaza

No começo da semana, Israel autorizou, pela primeira vez em três meses, a entrada de mantimentos básicos no território de 2 milhões de pessoas. "A situação em Gaza é catastrófica. A ajuda que Israel permitiu a entrada é, obviamente, bem-vinda, mas é uma gota no oceano. A ajuda deve fluir imediatamente, sem obstrução e em grande escala, porque é disso que precisamos", disse ela a repórteres em Bruxelas.

Israel rechaçou as críticas de Kallas. "Rejeitamos completamente a direção tomada na declaração, que reflete uma total incompreensão da complexa realidade que Israel está enfrentando", publicou o ministro do Exterior de Israel, Oren Marmorstein, no X.

Marmorstein afirmou ainda que o governo israelense aceitou diferentes propostas americanas de trégua, todas rejeitadas pelo grupo radical palestino Hamas. "Esta guerra foi imposta a Israel pelo Hamas, e o Hamas é o responsável por sua continuação”, reiterou.

Pressão da comunidade internacional

Desde o colapso de um acordo de cessar-fogo em março, Israel voltou a endurecer o controle à ajuda humanitária na região. Na semana passada, o país iniciou uma operação nos arredores da cidade de Rafah. Médicos em Gaza dizem que os ataques recentes mataram mais de 500 pessoas nos últimos oito dias.

A ofensiva deflagrou reação na Europa. Além da UE, o Reino Unido também decidiu suspender as negociações por um acordo de livre-comércio com Israel, além de ter convocado a embaixadora israelense, Tzipi Hotovely, para prestar esclarecimentos.