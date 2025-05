Alemanha tem primeira brigada no exterior desde a 2ª Guerra

A nova meta de gastos deve ser adotada na próxima cúpula da Otan, marcada para junho, em Haia.

Esses números "parecem razoáveis, também parecem alcançáveis, pelo menos dentro do prazo estipulado até 2032", disse Merz. Ele, que assumiu o cargo neste mês, fez da modernização das Forças Armadas da Alemanha uma de suas principais promessas de campanha.

Para cumpri-la, Merz conseguiu aprovar a flexibilização do chamado "freio da dívida", regra fiscal que limita o endividamento do governo, para financiar o aumento dos gastos com defesa.

No ano passado, os gastos com defesa da Alemanha foram de 2,12% do PIB, ante 1,19% em 2014, segundo estimativas da Otan. Já nos EUA esses gastos foram de 2,7% em 2024, segundo dados do Departamento de Defesa americano.

