[Coluna] Quanto custa ignorar os professores

Outra medida urgente é rever as condições de trabalho. Reduzir o número de alunos por sala e garantir suporte pedagógico e psicológico constante não é luxo, é o mínimo. Um ambiente acolhedor torna a profissão uma escolha legítima, não uma imposição.

Os(as) professores(as) já mostraram força e resiliência, mas precisam ser ouvidos e valorizados concretamente. Investir no magistério é investir, de fato, no futuro do país.

Vozes da Educação é uma coluna semanal escrita por jovens do Salvaguarda, programa social de voluntários que auxiliam alunos da rede pública do Brasil a entrar na universidade. Revezam-se na autoria dos textos o fundador do programa, Vinícius De Andrade, e alunos auxiliados pelo Salvaguarda em todos os estados da federação. Siga o perfil do Salvaguarda no Instagram em @salvaguarda1.

Este texto foi escrito pelo professor e pesquisador especializado em educação Everton Fargoni e reflete a opinião do autor, não necessariamente a da DW.Autor: Everton Fargoni