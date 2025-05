Comissão anistia Dilma Rousseff por perseguição na ditadura - Pedido chegou a ser rejeitado em 2022, durante o governo Bolsonaro, mas defesa recorreu. Decisão unânime prevê indenização de R$ 100 mil a ex-presidente torturada durante o regime militar.Torturada e perseguida durante a ditadura militar (1964-1985), a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foi anistiada nesta quinta-feira (22/05) por decisão unânime da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Além do pedido de desculpas pelas injustiças a que foi submetida no período, por obra de agentes do Estado, Dilma terá direito a uma reparação econômica de caráter indenizatório, no valor de R$ 100 mil, teto legal previsto na Constituição.

A anistia havia sido pedida em 2002, quando a Comissão de Anistia foi criada, mas o processo ficou parado por anos a pedido da própria ex-presidente, enquanto ela ocupou cargos públicos. Em 2016, após sofrer impeachment, o caso foi retomado, mas acabou rejeitado em 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), pela então ministra Damares Alves. A defesa da ex-presidente recorreu.