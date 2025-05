Como será o "Domo de ouro", o sistema antimísseis de Trump

No final de 2024, a Grécia anunciou que expandiria significativamente seu orçamento de defesa e construiria um escudo protetor – semelhante ao Domo de Ferro contra drones e mísseis, após considerar o progresso do sistema de defesa aérea European Sky Shield lento demais. No entanto, o "Domo de Ferro" grego é diferente do sistema de defesa antimísseis móvel israelense porque a ameaça é diferente, segundo o Ministro da Defesa Nikos Dendias. "A Grécia precisa se defender, principalmente, contra ataques de drones", afirmou.

Outros países demonstraram interesse no próprio sistema Domo de Ferro. Entre eles estão, de acordo com Pieter Wezeman, pesquisador do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (Sipri): Romênia e Chipre em 2022, Azerbaijão em 2016, Coreia do Sul em 2021, Índia em 2010 e Singapura em 2009. No entanto, a Índia e a Coreia do Sul acabaram não levando esses planos adiante e, nos outros casos, não há confirmação de pedidos formais que tenham avançado.

Domo europeu

A comparação com o Domo de Ferro também foi feita em nível europeu, com a European Sky Shield Initiative (Essi), um projeto europeu de defesa aérea e antimísseis criado em 2022. O objetivo é criar sistemas de defesa de curto, médio e longo alcance da maneira mais coordenada possível para a defesa contra todas as ameaças aéreas. De acordo com o Ministério da Defesa da Alemanha, 23 países já aderiram à iniciativa.

O Sky Shield segue, portanto, "a mesma lógica" do sistema de defesa aérea israelense, disse o vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas austríacas, tenente-general Bruno Hofbauer, à imprensa austríaca. Ambos os escudos de defesa têm como objetivo combater as ameaças aéreas em vários níveis.

Autor: Stephanie Höppner