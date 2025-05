Energia subsidiada pode ajudar indústria alemã a sair da crise?

Vantagens e desvantagens

Andreas Fischer, especialista em política energética e climática do Instituto Econômico Alemão (IW), com sede em Colônia, afirmou à DW que "da perspectiva do consumidor, o alívio abrangente é positivo".

Max Jankowsky, CEO da Fundição Lössnitz e presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Chemnitz, concorda. Em nota à DW, ele disse que a urgência de reduzir os preços da eletricidade para a indústria foi "reconhecida" pelo governo.

O plano, porém, também é alvo de críticas.

"Uma redução generalizada nos preços da eletricidade contradiz as necessidades de um sistema baseado em energia renovável", avalia Swantje Fiedler, diretora científica do Fórum para a Economia de Mercado Socioecológica. Em vez disso, o sistema energético alemão precisaria de incentivos para armazenamento de energia e flexibilidade devido à flutuação no fornecimento de eletricidade renovável, com oferta abundante no verão e escassa no inverno, explicou a especialista à DW.

"Ao mesmo tempo, é importante considerar o quão flexível uma empresa pode ser”, diz Fischer, já que nem todas as empresas conseguem se adaptar rapidamente às mudanças no fornecimento ou nos preços de eletricidade.