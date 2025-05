Entenda a reforma agrária na África do Sul que entrou na mira de Trump

"Se houvesse um genocídio de fazendeiros africânderes, posso apostar que esses três senhores não estariam aqui", disse Ramaphosa, referindo-se aos golfistas sul-africanos Ernie Els e Retief Goosen e ao bilionário Johann Rupert, todos brancos, que estavam presentes na sala.

Ainda que existam fazendeiros que tenham sido mortos, os números são pequenos no contexto mais amplo do crime na África do Sul, que tem uma das taxas de homicídio mais altas do mundo.

A polícia sul-africana registrou 26.232 assassinatos em todo o país em 2024. Apenas 44 vítimas eram ligadas a comunidades agrícolas - a maior parte trabalhadores. Oito eram proprietários rurais. Não há dados específicos sobre a raça desses fazendeiros.

A disputa pela terra pós-apartheid

A propriedade da terra é uma questão controversa na África do Sul, onde 72% das terras agrícolas pertencem à minoria branca, que compõem apenas 7% do total da população sul-afircana. Pessoas negras são donas de apenas 4% das propriedades no país.

A distribuição desigual reflete o período do Apartheid, quando uma lei reservou a maior parte das terras produtivas a pessoas brancas. Em 1950 o Partido Nacional afrikaner aprovou uma lei que obrigou 3,5 milhões de pessoas negras a deixarem suas propriedades.