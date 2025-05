EUA: Plano para remessas ameaça economias latino-americanas

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, criticou a proposta, afirmando que ela viola um tratado em vigor desde 1994 para evitar a dupla tributação entre os dois países. O Brasil, entretanto, não tem este acordo com os EUA, com tentativas de negociação tendo falhado nas últimas décadas.

Dependência econômica

Já em Honduras, as remessas enviadas entre janeiro e abril deste ano superaram os 3,6 milhões de dólares, em um aumento de 20% na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo o Banco Central do país. Mais de 80% das remessas saíram dos EUA, onde vivem cerca de 1,8 milhão de hondurenhos.

Na outra ponta, as mães são as principais destinatárias (38,6% das remessas), seguidas por irmãos (15,3%), pais (15,3%), filhos (10,6%), cônjuges (6,5%), avós (3,7%) e outros familiares (10%). Do valor total, mais de 80% se dedicam a gastos essenciais, como alimentação, saúde e educação.

"Não somos preguiçosos, não somos ladrões, só viemos para tentar ganhar um pouco mais para subir, para poder ajudar nosso país", disse Dalila Galvez, também imigrante de Honduras nos EUA. Os 300 dólares que ela envia para sua família servem para a compra de comida, eletricidade e medicamentos.

Segundo o CEMLA, estas transferências chegam a representar 27% do Produto Interno Bruto (PIB) da Nicarágua. Em Honduras, são 26%, e em El Salvador, 24%.