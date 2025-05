Falha frustra batismo de navio de guerra na Coreia do Norte

Imagens de satélite

A notícia da falha do lançamento do navio foi divulgada pelos norte-coreanos depois que imagens comerciais recentes de satélite indicaram que o país estava construindo seu segundo contratorpedeiro em um estaleiro em Chongjin.

O Beyond Parallel, um site administrado pelo think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS), disse que as imagens de satélite do estaleiro Hambuk, em Chongjin, em 12 de maio, mostravam que uma segunda embarcação da classe do Choe Hyon de contratorpedeiros de mísseis guiados estava em construção.

Um relatório do site 38 North, especializado na Coreia do Norte, avaliou na semana passada que o contratorpedeiro construído no estaleiro de Chongjin estava sendo preparado para ser lançado lateralmente a partir do cais, um método que tem sido raramente usado na Coreia do Norte. O relatório disse que o contratorpedeiro anterior, lançado no estaleiro ocidental de Nampo, em contraste, usou uma doca seca flutuante.

Provável ajuda russa

Autoridades e especialistas sul-coreanos afirmam que o Choe Hyon foi provavelmente construído com a ajuda da Rússia, já que as parcerias militares dos dois países estão crescendo. Embora as forças navais da Coreia do Norte sejam consideradas inferiores às da Coreia do Sul, analistas ainda veem o contratorpedeiro como uma séria ameaça à segurança, pois poderia aprimorar as capacidades ofensivas e defensivas do país.