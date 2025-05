Governo Trump suspende admissão de alunos estrangeiros em Harvard - Departamento de Segurança Interna excluiu universidade do Sevis, principal sistema de admissão de estudantes estrangeiros nos EUA. Medida marca novo capítulo na ofensiva do governo Trump contra gestão da instituição.Numa escalada da queda de braço que trava contra uma das mais prestigiosas universidades de elite do mundo, o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (22/05) uma medida para barrar a admissão de estudantes estrangeiros em Harvard.

"Com efeito imediato, a certificação do Programa de Estudantes e Visitantes de Intercâmbio (Sevis) da Universidade Harvard está revogada", consta de carta endereçada à universidade e assinada pela secretária do Departamento de Segurança Interna da Casa Branca, Kristi Noem, segundo o jornal americano New York Times.

O Sevis é o principal sistema de admissão de estudantes estrangeiros nos Estados Unidos. A suspensão da certificação significa a perda de uma fonte de receitas crucial para Harvard, que tem até então resistido às pressões de Trump por mudanças na gestão da universidade.