Justiça valida vitória de centrista pró-UE na Romênia - Tribunal Constitucional romeno rejeita pedido do ultradireitista derrotado George Simion para anular eleição presidencial. Vencedor, centrista independente Nicusor Dan exalta "novo capítulo" na história do país.O Tribunal Constitucional da Romênia, a instância jurídica mais alta do país, validou nesta quinta-feira (22/05) o resultado do segundo turno da eleição presidencial realizada no último final de semana, vencida pelo centrista independente pró-União Europeia Nicusor Dan.

A corte decidiu contra um pedido do candidato derrotado George Simion, líder do partido de ultradireita Aliança para a União dos Romenos (AUR), para anular a votação. O Tribunal rejeitou por unanimidade o recurso, no qual Simion alegou que a eleição teria sido afetada por uma suposta "interferência estrangeira" e uma "manipulação coordenada".

O Tribunal validou os resultados e realizou uma breve cerimônia com a presença do presidente eleito. A decisão desta quinta-feira é definitiva.