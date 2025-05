Quão perigosos são os combatentes estrangeiros na Síria? - Indignado com a aproximação do novo regime com o Ocidente, grupo "Estado Islâmico" vem incentivando combatentes de outros países a se voltarem contra o governo de Ahmed al-Sharaa."Traidor da causa", "infiel" e "escravo" que "se prostrou" diante do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na última edição de seu boletim semanal, o grupo terrorista"Estado Islâmico" (EI) não escondeu seus sentimentos em relação ao novo presidente interino da Síria, Ahmad al-Sharaa, e seu encontro com o líder americano na semana passada.

A inimizade entre o EI e o grupo rebelde que al-Sharaa liderou, o Hayat Tahrir al-Sham (HTS) não é novidade.

Entre 2012 e 2013, o HTS foi parte integrante do EI antes de se aliar à Al-Qaeda, com quem rompeu laços em 2016. Após esse período, o HTS passou quase uma década combatendo o EI. Dessa forma, as críticas à postura política aparentemente mais moderada e pragmática de Al-Sharaa não são inesperadas.