As táticas de espiões russos para se camuflarem no Brasil - Polícia Federal descobriu "fábrica" de agentes secretos do Kremlin, segundo "The New York Times". Fragilidades no registro civil e até aulas de forró apoiaram os disfarces.Durante anos, espiões da Rússia fizeram do Brasil um esconderijo para apagar seu passado e construir falsas identidades como brasileiros. Apesar da distância cultural e geográfica com o seu país de origem, eles enganaram desde pessoas comuns até o governo federal. Para se camuflarem no país, adotaram nomes falsos, criaram relacionamentos, abriram empresas, aprenderam o português e um deles até fez aulas de forró, conforme mostram investigações da imprensa.

Nesta semana, o jornal The New York Times revelou que o Brasil se tornou uma "fábrica" de agentes secretos do Kremlin, descoberta pela Polícia Federal. A reportagem atribui a uma série de fatores a escolha do país para abrigar espiões que, mais tarde, poderiam viajar o mundo espionando os alvos estratégicos da Rússia.

Dentre os apontados atrativos para espiões no Brasil, estão a facilidade de obter certidões de nascimento, sobretudo em áreas rurais, e a diversidade de fenótipos na população brasileira, a mais miscigenada do mundo. Além disso, o passaporte brasileiro permite circular de forma relativamente pouco restrita, ou sem levantar suspeitas, por vários países.