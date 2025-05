Ataque a faca deixa 12 feridos na estação central de Hamburgo, na Alemanha

Doze pessoas ficaram feridas, das quais seis com risco de morte, em um ataque a faca na estação ferroviária central de Hamburgo, no norte da Alemanha, na noite desta sexta-feira, segundo as autoridades locais.

Um grande número de policiais, socorristas e bombeiros foi deslocado à estação. Segundo um post da polícia na rede social X, uma pessoa teria sido responsável pelo ataque e foi presa.

Segundo a polícia, o ataque ocorreu na plataforma 13/14. A motivação, o gênero e a idade da pessoa presa ainda não são conhecidos.