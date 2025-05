Brasil tem 2,4 milhões de pessoas com autismo, aponta Censo - Número equivale a 1,2% da população. É a primeira vez que o IBGE faz um levantamento do tipo no país. No total, 14,4 milhões de pessoas (7,3%) têm alguma deficiência.No Brasil, 2,4 milhões de pessoas foram diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que corresponde a 1,2% da população. É o que apontam dados específicos sobre pessoas com deficiência coletados ao longo do Censo de 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgados nesta sexta-feira (23/05).

Para chegar a esses números, os pesquisadores do Censo perguntaram aos participantes se eles já tinham sido diagnosticados com autismo por algum profissional de saúde.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o TEA engloba uma série de condições caracterizadas por algum grau de dificuldade para interagir socialmente e se comunicar, bem como por padrões atípicos de atividades e comportamentos. É chamado de espectro porque pode se manifestar de maneiras e intensidades distintas, requerendo acompanhamentos específicos.