China busca se igualar aos EUA com missão espacial

A Tianwen-2 será lançada de um foguete Longa Marcha 3B, a partir do Centro de Lançamento de Satélites de Xichang, na província de Sichuan, de acordo com um comunicado publicado pela Administração Espacial Nacional da China (CNSA), que ainda não confirmou a data exata do lançamento.

Qual o destino da Tianwen-2?

Se a missão ao asteroide Kamo'oalewa foi bem sucedida, essa será a primeira vez que a China consegue coletar amostras de um corpo interplanetário no sistema solar. Outras missões chinesas já haviam recolhido amostras da Lua.

Comuns perto da Terra, os corpos interplanetários são objetos espaciais naturais localizados entre planetas e incluem asteroides, cometas e meteoros. Eles vêm sido explorados há anos por outras agências espaciais, como a americana Nasa, a russa Roscosmos e a japonesa Jaxa.

Depois do Kamo'oalewa, o próximo destino da Tianwen-2 é o cometa 311P/PANSTARRS, localizado no principal cinturão de asteroides do sistema solar. A sonda não coletará amostras do cometa, mas entrará em sua órbita e analisará sua composição.

O que é o Kamo'oalewa?