"Enchente do século" atinge Austrália e deixa 50 mil isolados

Com o início do recuo do volume de água, equipes de resgate iniciaram uma grande operação de limpeza para avaliar os estragos causados pela chuva. Pequenos municípios rurais foram os mais atingidos.

A prefeita da cidade agrícola de Kempsey, Kinne Ring, disse que dezenas de comércios e casas foram inundadas. O chefe do Serviço de Emergência Estadual, Dallas Burnes, informou que mais de 2 mil trabalhadores foram mobilizados para missões de resgate e recuperação. "O foco para nós no momento será o reabastecimento das comunidades isoladas", afirmou.

O evento tem sido chamado pela imprensa internacional de "enchente do século".

Estradas fechadas, casas sem luz e resgates por helicóptero

Milhares de pessoas ainda estão sem energia elétrica e várias escolas permanecem fechadas. Muitas estradas estão completamente inundadas. A Pacific Highway, uma importante rota entre Sidney e Brisbane, segue fechada em alguns pontos.

Burnes disse que as equipes já haviam resgatado mais de 600 pessoas desde que o nível da água começou a subir no início da semana. Moradores subiram no teto de carros, casas e pontes antes de serem içados por helicópteros.