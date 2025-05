Entenda como mudanças no IOF encarecem compra no exterior - Governo elevou para 3,5% a alíquota sobre compras de moedas estrangeiras em espécie e operações com cartão. Sob pressão, Fazenda revoga imposto sobre remessas para fundos de investimentos brasileiros no exterior.O Ministério da Fazenda elevou o Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) cobrado sobre uma série de transações, em uma medida que, na prática, encarece negócios de câmbio e crédito para consumidores e empresas.

O ajuste é parte de um pacote mais amplo de contenção de cerca de R$ 31 bilhões em gastos, com objetivo de equilibrar as contas públicas. O governo vinha enfrentando pressão do mercado financeiro para reforçar o compromisso com a sustentabilidade fiscal.

O anúncio, no entanto, inspirou reação negativa de investidores. A principal queixa se referiu à adoção de IOF de 3,5% sobre aplicação de fundos de investimentos brasileiros no exterior – um tipo de fundo voltado ao mercado local, mas com carteira composta predominantemente por ativos no exterior.