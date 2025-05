Morre Sebastião Salgado, o escritor da fotografia

A Federação do Comércio Livreiro justificou a escolha do nome do brasileiro afirmando que, com suas fotografias, Salgado era um artista visual que promove a "justiça e paz sociais" e confere urgência ao "debate mundial sobre a proteção da natureza e do clima". Depois do pintor Anselm Kiefer, ele foi o segundo nome das artes visuais a receber a honraria, concedida desde 1950.

Em seu discurso de agradecimento, Sebastião Salgado classificou sua obra como um "ensaio fotográfico", que ele começou há 50 anos e que ainda continua a complementar. E, ao falar sobre as viagens à Amazônia, Salgado criticou na ocasião o presidente Jair Bolsonaro pelas políticas relacionadas aos povos indígenas e ao meio ambiente. "A Amazônia está nas notícias agora pela política criminosa do presidente brasileiro. Os povos indígenas vivem com medo."

E foi à Amazônia que ele dedicou um de seus últimos projetos: a partir de 2013, Salgado passou a retratar em preto e branco 13 tribos amazônicas, como os suruwahas, que vivem sem cacique ou qualquer outra hierarquia numa pequena comunidade no sul do Amazonas; ou os corubos, que entraram em contato com a civilização somente há poucos anos. O projeto Amazônia se transformou num livro e numa exposição. "Eu pensava que ficaria meses em processo de adaptação a eles [indígenas], mas foi um processo de horas", disse o fotógrafo na ocasião.

Depois de percorrer dezenas de países, no final de sua vida, Sebastião Salgado continuou viajando e contando histórias com sua máquina fotográfica, sempre fiel ao que disse certa vez: "Saí em busca do planeta, encontrei a mim mesmo", pois "a viagem interior foi muito maior que a duríssima viagem exterior."

Autor: Carlos Albuquerque