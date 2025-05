O que levou o CFM a afrouxar regras para cirurgia bariátrica - Mudanças na regra ampliam grupo de indicação do procedimento. Especialistas avaliam alteração como positiva, mas alertam para possível banalização da cirurgia.O Conselho Federal de Medicina (CFM) alterou as regras para a realização de cirurgias bariátricas no Brasil, ampliando o grupo para o qual o procedimento é indicado. Entre as principais mudanças está a indicação a adolescentes a partir de 14 anos e a pacientes com Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 30, os chamados obesidade de grau 1. Antes o IMC mínimo era 35.

O procedimento de cirurgia bariátrica é usado como tratamento da obesidade e das doenças relacionadas. Segundo os dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), entre 2020 e 2024, o Brasil realizou 291 mil cirurgias. Porém no último ano, a busca pelo procedimento caiu 18% em relação a 2023, sendo realizados pouco mais de 58,5 mil procedimentos.

O afrouxamento nas regras, segundo o CFM, baseia-se em evidências científicas atualizadas e em diálogos com sociedades médicas que analisaram o conhecimento que avançou nessa área nos últimos anos, podendo assim oferecê-lo com segurança para novos públicos. A resolução anterior que regulamentava essas práticas no país foi publicada em 2017.