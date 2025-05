Por que ajuda humanitária não chega à população em Gaza

Parece bastante movimento, mas na verdade é apenas um gotejar. Durante o cessar-fogo no início do ano, até 600 caminhões transportando ajuda cruzavam a fronteira com a Faixa de Gaza todos os dias para abastecer os cerca de 2 milhões de palestinos.

Até mesmo a retomada das entregas não ajudou muito. As equipes da ONU relatam que os primeiros caminhões do Programa Mundial de Alimentos (WFP, na sigla em inglês) só chegaram a Gaza na noite de quinta-feira e entregaram farinha a algumas padarias.

A carga ficou presa nos pontos de coleta por um longo tempo devido à falta de autorização de segurança. "Conseguimos distribuir os primeiros suprimentos de ajuda em Gaza. Esse é um pequeno vislumbre de esperança, mas muito pouco em vista da necessidade. Centenas de caminhões seriam necessários todos os dias. Eles estão a postos, parados do outro lado da fronteira", disse Martin Frick, chefe do Programa Mundial de Alimentos da ONU na Alemanha.

Onde os suprimentos estão se acumulando?

A ajuda humanitária está acumulada atrás das passagens de fronteira. O WFP tem mais de 116 mil toneladas de alimentos no Egito, Jordânia e Israel – o suficiente para alimentar um milhão de pessoas por cerca de quatro meses. De acordo com a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Médio (UNRWA), há também quase 3 mil caminhões totalmente carregados prontos para partir a qualquer momento.

No entanto, pouco está sendo transportado do armazém de suprimentos para o centro de distribuição. Em Kerem Shalom, a única passagem de fronteira aberta no momento, todas as mercadorias precisam ser recarregadas em outros caminhões. Depois, os comboios da ONU têm que esperar em um ponto até que a coordenação militar israelense dê a aval de segurança para a rota planejada.