Reino Unido devolve arquipélago a Maurício para manter base militar dos EUA

"Os direitos pelos quais estamos lutando agora, lutamos por eles há 60 anos", disse Pompe. "Maurício não vai nos dar isso."

Resquícios do Império Britânico

Um dos últimos resquícios do Império Britânico, as Ilhas Chagos estão sob controle do Reino Unido desde 1814. A Grã-Bretanha separou as ilhas de Maurício, uma ex-colônia britânica, em 1965, três anos antes de Maurício conquistar a independência.

A Grã-Bretanha expulsou até 2 mil pessoas das ilhas nas décadas de 60 e 70 para que os militares dos EUA pudessem construir a base em Diego Garcia, que apoiou operações americanas do Vietnã ao Iraque e ao Afeganistão. A base possui instalações para submarinos nucleares, porta-aviões e grandes aviões, e desempenha papel fundamental na coleta de inteligência americana.

Maurício contesta há muito tempo a reivindicação britânica sobre o arquipélago, e as Nações Unidas e seu principal tribunal instaram o Reino Unido a devolver Chagos a Maurício, que fica a cerca de 2,1 mil quilômetros a sudoeste das ilhas.

Em um parecer não vinculativo de 2019, a Corte Internacional de Justiça (CIJ) declarou que o Reino Unido separou ilegalmente Maurício ao concordar em encerrar o domínio colonial no final dos anos 1960.