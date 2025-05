Retrospectiva inédita de Lygia Clark chega a Berlim

Arte participativa

O conceito progrediu para séries chamadas "Contra Relevos" e "Casulos", em que a obra de Clark se move de fato para fora do plano bidimensional, para nunca mais voltar.

O poeta Ferreira Gullar (1930 – 2016), que também era crítico de arte e foi o autor do Manifesto Neoconcreto, que conceituou o movimento artístico, disse que era inevitável que as obras de Clark acabassem deixando a parede por completo e caindo no chão, tornando-se uma "criatura incomum e inesperada".

Cumprindo essa "profecia", vieram em 1959 as esculturas de Clark mais famosas, os chamados "Bichos", que marcaram o fim de sua prática de pintura. Eles são estruturas metálicas em que as dobras, articulações e formas se relacionam com o espaço e com o corpo do espectador de maneira interativa, com possibilidades de forma e movimento infinitas.

"Quando me perguntam quantos movimentos o Bicho pode efetuar, eu respondo: não sei nada disso, você não sabe nada disso; mas ele, ele sabe", escreveu Clark.

As contribuições da artista mineira foram decisivas para o desenvolvimento da arte participativa – em oposição à arte performática –, colocando os participantes, e não o artista, no centro da experiência. Clark buscou, assim, libertar o público do comportamento passivo ao qual havia sido condicionado até então.