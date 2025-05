Trump ameaça taxar UE em 50% a partir de 1º de junho

"O presidente acha que as propostas da UE não têm sido da mesma qualidade que temos visto em outros importantes parceiros comerciais", disse Bessent em entrevista à emissora Fox News, sugerindo que seria melhor negociar com cada país separadamente. "A UE tem um problema de ação coletiva aqui. São 27 países, mas eles estão sendo representados por um grupo em Bruxelas."

A Comissão Europeia não quis comentar a possível nova tarifa, dizendo que esperaria primeiro pelo resultado de um telefonema entre os encarregados de comércio europeu e americano agendado para esta sexta. Havia ainda um encontro de representantes dos 27 países-membros da UE agendado para esta sexta-feira em Bruxelas, na Bélgica.

O saldo da balança comercial da UE com os EUA é positivo, ou seja, a UE exporta para os americanos mais bens do que importa. Em 2024, o saldo positivo foi de 198 bilhões de euros, segundo dados da UE. Mas no caso dos serviços, a relação se inverte, com déficit para os europeus. Os dados mais recentes, de 2023, mostram vantagem de 108,6 bilhões de euros para os americanos, que dominam o mercado de tecnologia com empresas como Meta, Google, Apple e Amazon.

Guerra tarifária marcada por idas e vindas

Marcada por avanços e recuos, a guerra comercial de Trump abalou os mercados, minou a confiança de consumidores e empresas nos EUA e deixou investidores preocupados com pressões inflacionárias e uma possível recessão econômica global.

Não se sabe ainda se as novas tarifas insinuadas por Trump são mais um blefe do americano. Ele acabou voltando atrás em boa parte das tarifas anunciadas no início de abril contra quase todos os países do mundo, mantendo apenas uma taxa de 10% sobre a maioria das importações. Já a tarifa sobre produtos chineses, que chegou a 145%, foi reduzida a 30%.