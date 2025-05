Venezuela x Guiana: Maduro tenta eleger governador de território que cobiça

A eleição anunciada pelo líder chavista Nicolás Maduro desafia pedidos da Comunidade do Caribe (Caricom) e da Corte Internacional de Justiça (CIJ), declarada competente para decidir sobre a disputa, que instaram Caracas a desistir de realizar eleições para uma área que não controla.

"Nossa vontade de recuperar os direitos históricos, territoriais e demais da Guiana Essequiba é inabalável", disse Maduro na quarta-feira. Ele ordenou o estabelecimento de um "controle rigoroso" na fronteira com a Guiana sobre o movimento de pessoas e veículos "por terra, ar e mar" antes das eleições regionais.

Já seu homólogo guianense, Irfaan Ali, reafirmou sua posição de que seu país não entregará, "nem agora nem nunca", qualquer parte do Essequibo à Venezuela.

Seu governo também advertiu que qualquer guianense ou residente do país que apoiar as eleições planejadas pela Venezuela será acusado de traição.

"A questão do Essequibo foi resolvida há muito tempo e eles (os venezuelanos) não estavam interessados até que surgiram problemas políticos locais e quando descobrimos o petróleo", acrescentou Ali.

Não há mais detalhes sobre as eleições. O site do Conselho Eleitoral Nacional (CNE) venezuelano, que organiza este e o pleito dos demais estados do país no próximo domingo, não funciona desde julho de 2024, quando Maduro foi proclamado vencedor da eleição presidencial.