Ataque israelense mata 9 filhos de casal de médicos em Gaza - Caso ocorreu na cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza. Comissário do governo alemão para combate ao antissemitismo pede debate sobre apoio do país a Israel.Um ataque israelense na cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, na sexta-feira (23/05) matou nove dos dez filhos de um casal de médicos de um hospital local, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

Mahmud Bassal, porta-voz da agência civil de Gaza, disse no sábado que socorristas "transportaram os corpos de nove crianças mártires, algumas delas carbonizadas, da casa do dr. Hamdi al-Najjar e de sua esposa, dra. Alaa al-Najjar, todos filhos do casal". A idade das crianças mortas variava de sete meses a 12 anos de idade.

Graeme Groom, um cirurgião britânico que trabalha no hospital, relatou à emissora britânica BBC ter operado o único filho sobrevivente do casal, de 11 anos de idade, e que o pai da criança havia se ferido gravemente no ataque e corria risco de morte.