Black Lives Matter sob pressão, cinco anos após morte de George Floyd

Promessas não cumpridas

Cinco anos depois, a esperança inicial de muitos se mistura com decepção. "Estamos longe de alcançar todas as mudanças que foram prometidas às pessoas naquela época", disse Robert Samuels, coautor do livro His Name Is George Floyd ("Seu nome é George Floyd") à DW. "Os EUA não conseguiram assumir um compromisso ativo e duradouro para garantir igualdade e oportunidades iguais para todos."

Essa desilusão também se reflete nas pesquisas. Em 2020, 52% dos americanos acreditavam que o novo foco melhoraria a vida dos negros, mas cinco anos depois o quadro é bem diferente, segundo o Pew Research Center. Apenas 27% dizem que isso realmente levou a mudanças positivas, enquanto 72% não veem melhorias.

Isso também pode estar relacionado às políticas do presidente dos EUA, Donald Trump. Logo após assumir o cargo, ele ordenou que todos os programas que promoviam diversidade, participação e inclusão (DEI) nas agências federais fossem extintos. Empresas e universidades também foram pressionadas a revogar políticas que promoviam grupos desfavorecidos. Trump também quer reverter o ensino escolar sobre racismo e justiça social – se necessário, com a remoção do financiamento estatal.

Aumento dos casos de violência

A Casa Branca quer ainda interromper algumas das investigações sobre casos de violência policial. O Departamento de Justiça dos EUA anunciou nesta quarta-feira que pretende inocentar policiais em Louisville, no Kentucky, e Minneapolis, em Minnesota. Acusações contra policiais em Memphis e outras quatro cidades também devem ser revistas. O Departamento de Justiça disse que os agentes da lei foram "falsamente" acusados de discriminação intencional contra negros.