Cidade no Pará é metáfora do Brasil dependente de commodities

É ali que a empresa, a quarta mais valiosa e a décima maior mineradora do planeta, segundo o portal mining.com, opera o complexo de exploração de minério de ferro mais moderno no país: o S11D. Só no primeiro trimestre de 2025, a estrutura produziu 19,3 milhões de toneladas, 9% mais do que no mesmo período do ano anterior e a maior quantidade produzida num primeiro trimestre pelo projeto.

"E tem muito dinheiro aqui, hein?", constata Wellington.

De fato. Em 2009, segundo números oficiais, se toda a riqueza da cidade fosse dividida de forma igual entre seus habitantes, o montante que cada um receberia seria de R$ 30.821.

Em 2021, porém, o PIB per capita de Canaã dos Carajás chegou a R$ 894.806.

Para se ter uma ideia, o PIB per capita de todo o estado do Pará era de R$ 29.953 em 2021, na última medição oficial. No Brasil de 2022, ele era de R$ 47.802, de acordo com o instituto.

Além do crescimento de quase 3.000% em relação a 2009, o indicador também impressiona pela ascensão em apenas um ano. Em relação a 2020, o PIB per capita registrou alta nominal de 51,5%, de acordo com o relatório PIB Municipal 2021, divulgado pelo governo do Pará e pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa).