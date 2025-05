Estados Unidos formalizam suspensão de sanções à Síria

O Departamento de Estado americano suspendeu ainda sanções a países aliados que prestem ajuda à Síria, um sinal verde para que empresas façam negócios no país.

A autorização abrange novos investimentos, a prestação de serviços financeiros e transações em produtos petrolíferos sírios.

A medida também permite a realização de negócios com o novo governo sírio e com entidades anteriormente bloqueadas.

Washington impôs amplas restrições às transações financeiras com a Síria durante a guerra civil de 14 anos no país e deixou claro que usaria as sanções para punir qualquer pessoa envolvida na reconstrução do país enquanto Assad permanecesse no poder. A guerra civil matou mais de meio milhão de pessoas e destruiu grande parte da infraestrutura do país.

Após uma campanha liderada por islamistas, que derrubou Assad em dezembro no ano passado, o novo governo sírio procurou reconstruir relações com os governos ocidentais e reverter as sanções, mas alguns governos expressaram relutância, apontando para o passado islâmico das principais figuras do novo governo. O próprio Sharaa já foi considerado "terrorista" por Washington, que ofereceu uma recompensa de 10 milhões de dólares por sua cabeça.

As sanções dos EUA foram impostas pela primeira vez à Síria em 1979, durante o governo do pai de Bashar al-Assad, Hafez. Elas foram ampliadas após a sangrenta repressão dos protestos contra o governo em 2011, que desencadeou a guerra civil no país.