Presença de mulheres no Congresso brasileiro é a 133ª menor do mundo

Atualmente, apenas 25 países têm mulheres ocupando os mais altos cargos da liderança nacional, como chefes de Estado ou de Governo — sendo 12 deles na Europa. Apesar de avanços pontuais, como a eleição de presidentas em países como México e Macedônia do Norte, 106 países nunca foram liderados por uma mulher.

Presença parlamentar

Ruanda é o país com maior representatividade feminina parlamentar no mundo, com 61,3% dos assentos de seu parlamento ocupados por mulheres, mostra o relatório. Apesar do conservadorismo na sociedade ruandesa, uma lei, introduzida em 2003, criou uma cota de 30% para mulheres em todos os órgãos públicos. Desde então, esse limite tem sido regularmente ultrapassado no Parlamento.

Em segundo lugar, está Cuba, com 55,7% do parlamento ocupado por mulheres. Os Emirados Árabes Unidos, mesmo com seus altos índices de violência contra a mulher, conseguiram paridade em seu parlamento: metade das cadeiras são ocupadas por mulheres, o que coloca o país em quinto lugar no ranking.

Na América do Sul, a Bolívia está em primeiro lugar em representatividade feminina no parlamento, com 46,2% dos legisladores mulheres.

Em relação à composição ministerial, Nicarágua (com 64,3% de ministras), Finlândia (com 61,1%) e Islândia (com 60%) lideram a lista.