Sebastião Salgado: um sismógrafo humano de dimensão bíblica - Brasil perdeu um artista que, com maestria, decompôs os grandes dramas da existência e a essência da vida em uma paleta de cores minimalista.Poderia ser uma cena que leva o espectador ao desespero. Mas na foto Benako Camp, que Sebastião Salgado tirou em 1994 para seu livro sobre a migração na Tanzânia, o sorriso de uma criança pequena no colo da mãe destaca-se acima da miséria ao seu redor. É uma reminiscência do motivo bíblico da expulsão do Paraíso, mas que abriga uma centelha de esperança graças ao sorriso da criança.

As imagens de Sebastião Salgado geralmente parecem pintadas, às vezes até perfeitas demais, de modo que parecem um pouco surreais em sua beleza – mesmo quando mostram horror e terror. Como as fotos dos poços de petróleo em chamas no Kuwait em 1991 e os heróicos bombeiros lutando contra as labaredas. Em sua beleza, elas lembram as cenas da Capela Sistina, exceto pelo fato de retratarem o profano em preto e branco.

Salgado preferia fotos em preto e branco porque acreditava que as cores distrairiam o espectador da essência da imagem, e que o preto e branco era mais adequado para transmitir e expressar emoções. Embora tenha fotografado com filme colorido, mais tarde ele criou obras de arte em sua câmara escura que captavam o mundo em seus tons de cinza, entre os dois extremos do preto e branco.